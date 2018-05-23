鋒面明遠離氣溫回升 直到周日都是豔陽天

明天開始氣溫回升，一直到星期天都會是穩定炎熱的天氣，提醒民眾出門要做好防曬。（資料照，記者廖振輝攝）

2018-05-23 20:57

〔即時新聞／綜合報導〕經過了幾天炎熱天氣，今天（23日）終於新來一波鋒面南下，北部及東半部地區都有降雨情況發生，氣溫約在25至30度，整體感受算是相當舒適。但這波鋒面去得也快，明天就會逐漸往東遠離台灣，預計周五開始又會轉回炎熱的夏季天氣型態，預計全台氣溫將會攀升至33度以上。

根據《中央氣象局》預報，氣溫方面，明天（24日）鋒面離開，北部及東半部地區氣溫回升，高溫31至33度；中南部地區則是和今天一樣炎熱，高溫落在34、35度。周五全台高溫可能會到33度以上，大台北地區則可能到35、36度，一直到星期天都會是這樣穩定艷陽天，提醒民眾出門注意防曬，隨時補充水分，以免中暑。《天氣風險公司》表示，預估下一波鋒面接近的時間會在下周一、二，但因為目前分析到的資料顯示這波鋒面結構不算穩定，可能不會影響到台灣。

天氣方面，鋒面往東偏離台灣，但天空還是會有些殘留雲系，預計東半部、恆春半島以及山區會有局部短暫陣雨或雷雨情況發生，提醒民眾注意。其餘地區則為多雲到晴的天氣型態。

紫外線方面，明天熱辣的太陽高照，全台紫外線指數都達到過量級的紅色警示，台東及澎湖地區更來到危險級的紫色警示，提醒民眾出門的防曬準備要做足。空品方面，明天高屏地區空氣品質為「橘色提醒」；北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、金馬地區為「普通」等級；花東及澎湖地區則為「良好」等級。