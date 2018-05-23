229名受獎助學生勤學圓夢 感恩企業熱心贊助1600萬

2018-05-23 22:17

〔記者葉冠妤／新北報導〕新北市政府今天（23日）舉辦溫馨助學圓夢基金感恩活動，本學年度共資助了229名學生，獎助金額高達約1600萬元，過去在圓夢基金的資助下，已有243人從高中職畢業，進入心目中的理想大學就讀。

今天有3名學生代表致詞，龜山國小黃婞芸在角力運動上表現傑出，屢屢獲得全國賽冠軍，她今天說出心中滿滿的感謝，因為有圓夢基金，才讓她沒有後顧之憂地練習、盡情發揮。而瑞芳高工的林晨晧，從國中開始就參加圓夢計畫，目前已通過勞動部工業電子丙級技術士學科測驗，努力朝成為資訊工程師的理想邁進。

正德國中的姚昌縉，爸爸在他3歲時心肌梗塞猝逝，媽媽做清潔工作獨力扶養他，今天媽媽特地請假陪他到市府參加感恩活動，驕傲地看著昌縉在台上致詞，昌縉也為了站上台演講準備了將近3個星期的時間。昌縉說，圓夢基金能減輕家裡負擔，1年1次的生活體驗營，也讓他可以接觸到木工、藍染等有趣的課程，平常沒什會機會出門玩樂的他，也在體驗營中結交不少朋友，讓他分外開心。

新北市長朱立倫說，期許這些曾受過幫助的孩子，將來若有能力後，不忘回報社會，成為手心向下的捐助者，就像當初曾經幫助過自己的那個人；此外，也頒贈獎座感謝本學年度支持學生向學的社會賢達，包含微星科技股份有限公司、財團法人何嘉仁文教基金會、厚生股份有限公司、台灣證券交易所、財團法人功文文教基金會、台灣金山財神廟慈善會、日電貿股份有限公司等團體。