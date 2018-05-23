「開元綜合交通中心」公聽會 居民怒轟：招完商才來問意見

2018-05-23 21:39

〔記者邱灝唐／台南報導〕「開元綜合交通中心」上月曾讓台南市交通局自豪是台南市第一件民間投資轉運站BOT（興建、營運、移轉）案。不過，當地居民今天（23日）在公聽會上批評，市府未善盡溝通責任，根本沒徵詢他們的意見！

「開元綜合交通中心」基地位於北區長榮、開元路口，也就是原美國學校所在地，台南過去完成的9處公車轉運站多屬「地區型」，由市府自建或補助業者整建，但本案是「綜合型」轉運站，除了規劃市區公車的候車空間、立體停車場，也引進商店街、影城及旅館等多元使用。

交通局今天召開公聽會，當地居民於會中砲聲隆隆，認為交通局根本沒有善盡溝通責任，自行訂定方案且招商之後，才來徵詢居民意見，根本是把他們當背書工具。到場關注的市議員邱莉莉、許至椿、前議員李錦泉和議員參選人沈震東也說，雖然林森路夠寬達30米，但兩旁的長榮路與開元路頂多20米寬，若是當成轉運站絕對會造成交通阻塞，而且此地也不是公車終點站，何況距離2公里外還有兵工廠轉運站，根本不需要破壞綠地。

對此，交通局回應，這個案子採BOT形式，內容由投資廠商規劃，但只是一個初步的計畫而已，之後還會以此內容結合各方的意見，也就是正在進行的公聽會做修正，下一階段更會徵求所有有意願的廠商，因此，也不一定是原廠商取得；至於路幅問題，這個轉運站和國道轉運站不同，僅讓公車路邊停靠，開元路是公車綠線的行經道路，但途中相當擁擠，所以，也要求業者將一樓空間退縮，設置充裕的停車及候車空間，減緩交通阻塞問題。