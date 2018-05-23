怒！「昨天通知今天就挖」 欣桃天然氣挨批蠻橫

2018-05-23 19:57

〔記者許倬勛／桃園報導〕欣桃天然氣公司規劃昨天（22日）起至6月22日，沿龍潭區中正路三林段226巷口挖埋瓦斯管線，附近居民向多名市議員陳情，抱怨欣桃「前一天通知，隔天就開挖」，未盡溝通協調責任，影響超過50戶人家，如此蠻橫做法讓人難以接受。欣桃公司則解釋，民生路141巷內將設立飯店，業者提出申請安裝天然瓦斯管線，經區公所核准後施作，對於溝通不足處，會同飯店業者逐戶說明。

住在施工沿線的吳小姐說，21日欣桃天然氣公司通知居民要安裝瓦斯管線，隔天就準備安裝，經向市議員陳情，召集住戶抗議後，才暫時將工程擱下，「說挖就挖，完全沒有考慮住戶感受！」目前欣桃暫停工程，瓦斯管線及材料擱置在道路兩旁。

桃園市議員徐玉樹說，欣桃未溝通就施工，無疑是便宜行事，讓居民手足無措，應該事前做好協調、邀集居民召開說明會。市議員張肇良質疑，工程沿線有許多私人土地，欣桃應先取得地主同意，就算合法取得路權，前一天通知未免也太不講理，讓居民無暇反應。

欣桃坦承確有疏失，起初是因飯店業者提出埋設管線申請，程序上都按部就班未違法，但因22日才取得路權，與表定施工日太過接近，監工僅通知里長，未逐戶向居民說明，才會造成疑慮，近期會同業者召開說明會。