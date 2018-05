歐僑學界齊聚日內瓦 聲援台灣入世衛

2018-05-23 19:52

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧/倫敦23日報導〕為聲援台灣加入世衛爭取台灣人民應有的健康人權,歐洲台灣協會、歐洲醫事聯盟以及各地旅歐僑學民在本月19至21日會同台灣聯合國協進會、蕭泰然文教基金會和世界各地支持台灣的朋友們,一起在日內瓦聲援台灣加入世界衛生組織。共有來自德、瑞、義、法、英、挪等近百人參與,創下近年來聲援台灣入世衛的場外最大規模。

歐洲台灣協會今年再度號召歐洲僑學民參與世衛組織所舉行的Walk the Talk健行活動,並在活動中穿上該會製作T-shirt,正面印上世衛標語HEALTH FOR ALL,背面印著W.H.O. FOR TAIWAN,自發性出錢出力前赴日內瓦為台灣發聲。

歐洲的台灣留學生們不僅在台灣展與健行活動期間當志工,更加入21日在聯合國三角椅廣場上的示威活動。此次活動另包括日內瓦湖畔舉布條、發放文宣、台灣燈籠、三太子與吉祥物等以及由蕭泰然文教基金會所貢獻的開幕演奏表演。一位在場留學生表示台灣入世衛關係全台2300萬人民的健康,也關乎世界公衛的安全網,所以自費也要來參加聲援。這次聲援的隊伍中還出現從台灣來歐洲自助旅行的旅遊者參加。

歐台會副會長郭芳君表示,學生的力量讓台灣此次的隊伍更年輕化又有活力。歐台會與留學生們早在三個月前就開始組織、溝通並協調,希望在世衛年會期間可以體現出台灣民間海內外都關心國事的力量,讓海外有心推廣台灣的鄉親與學生們都集合起來,在故鄉需要的時候一起站出來,用擴大台灣在世界公衛角色的能見度來支持台灣早日進入世衛組織。

歐台會的主張是「健康無國界,防疫不能有缺口!健康之前,政治止步!」提出以台灣名稱正式加入世衛是台灣人長久以來的訴求。作為一個以全球人民健康為福祉的國際組織,世衛不應該成為某一國家的政治工具。人權記錄惡劣的中國因政治因素無視於台灣人民的基本需求。全世界142個國家不應漠視台灣和中國互不隸屬的事實,罔顧台灣及全球人民的健康。