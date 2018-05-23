偷倒3、4個月抓不到 霧峰農地慘變垃圾山

霧峰峰堤路農地遭人偷倒垃圾、廢棄物，已經堆成小型垃圾山。（記者陳建志攝）

2018-05-23 19:23

〔記者陳建志／台中報導〕霧峰區峰堤路靠近台74線快速道路下的一處農地，約3、4個月前開始遭人偷倒廢棄物、垃圾，且數量越來越多，不但有工程廢建材，甚至有彈簧床、廢家具和民生垃圾，北柳里長陳宗旺向台中市環保局反映，但至今都未查獲惡質的偷倒者，讓農地變成垃圾山，臭氣沖天，也破壞附近環境，居民都希望環保局趕緊揪出元兇開罰！

這處農地的地主在北部，近來並未耕種，沒想到今年初開始，遭人惡意丟棄廢棄物、垃圾，如今已成為一座小型垃圾山，地主無奈，近來自行僱工架設鐵圍籬，希望阻止惡質偷倒行為。

霧峰北柳里長陳宗旺說，約3、4個月前就接獲里民反映農地遭人偷倒垃圾、廢棄物，一開始只有一小堆，但後來越倒越多，除了一袋一袋的垃圾，連工程廢棄物、彈簧床、音箱等廢家具也全往這裡倒，已經將農地堆得宛如垃圾山，初估面積約800平方公尺，數量約20車大貨車。

陳宗旺說，農地附近無住家，加上平時通行人車不多，偷倒者才會肆無忌憚。他也無奈地說，已多次向環保局反映，自己更曾在附近埋伏，但因無法確定偷倒者出現時間，至今都沒有抓到行為人，垃圾越堆越多，不但臭味四溢，也影響附近環境，還擔心遭人偷倒有害物質污染農地，希望環保局協助清除，揪出惡質的偷倒者。

環保局環境稽查大隊長羅文龍說，類似這種大量傾倒垃圾、廢棄物，環保局獲報後通常會派人以架設縮時攝影機等方式蒐證，但之前並未受理報案，也未接獲通報，今天得知後，已派人到場察看，後續會積極追查違法行為人。

霧峰清潔隊隊長葉傳茂則說，近日接獲霧峰公所公文，才知道這處農地遭人偷倒垃圾，坦承忘了通報環保局稽查大隊追查偷倒行為人，而農地是私有地，已通知地主清運，否則將開罰。

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霧峰峰堤路農地遭人偷倒大批廢棄物，垃圾都滿到路面上來。（記者陳建志攝）

霧峰峰堤路農地遭人持續偷倒大批垃圾等廢棄物，地主近日已架設鐵圍籬防止再遭人偷倒。（記者陳建志攝）