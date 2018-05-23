吳音寧臉書PO文感謝拍賣員辛勞 慘遭網友洗板狂酸

台北農產運銷公司今天舉行3年1次的拍賣員授證典禮，總經理吳音寧在臉書PO出數張活動照片，感謝拍賣員傳承制度以及平日的辛苦。（圖擷自吳音寧臉書）

2018-05-23 20:24

〔即時新聞／綜合報導〕台北農產運銷公司今天（23日）舉行3年1次的拍賣員授證典禮，總經理吳音寧在臉書PO出數張活動照片，感謝拍賣員傳承制度以及平日的辛苦，貼文底下雖然有一些網友留言表示支持，但更多網友留言批評，質疑吳音寧沒有真材實料、有什麼本事坐那個位子？

吳音寧今天在臉書PO出數張北農拍賣員舉行授證典禮的活動照片，畫面中，吳音寧幫拍賣員戴上帽子，並感謝拍賣員的辛勞，直言「若沒有拍賣員傳承的制度，就沒有臺北農產運銷公司。」貼文底下也有一些網友表示支持，留言「拍賣員加油，希望你們對農產品夠專業」、「菜價穩定就是最好的說明，加油」、「沒有真材實料及強大的抗壓力，無法對抗這群妖魔鬼怪，加油。」

但也有許多網友批評吳音寧「最年輕領最多」、「菜價低迷太久，辛苦的農民得不到應得的報酬」、「兩個字！靠爸！」、「自肥的肥貓」、「北農產銷中心每日的進出貨量，都不清楚了，還有什麼本事坐那個位子?」、「沒有經營概念，上任就是一陣莫名其妙的決策，搞爛市場，搞死農民」、「這種儀式性的東西，我以為我們年輕人就免了？」。宅神朱學恒也在分享這吳音寧的發文時嘲諷，「不管我多麼比你有經驗，多麼比你了解農產；不管我多麼比你了解蔬菜拍賣，多麼比你有拍賣能力，不管我在台北農產運銷多比你待了幾十倍的時間。只要黨跟農陣支持你，我就得要向你低頭，孩子啊，這就是爸爸為了餬口為了養小孩，最沉重的負擔」。