「媽媽桃」桃機義賣 贊助原鄉部落兒童棒球運動

2018-05-23 20:45

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕為響應桃園市政府推出的企業認購計畫並幫助減輕農民銷售壓力，經營機場餐飲及伴手禮的誠盟公司購入八百箱媽媽桃（五月桃），並在桃園機場第二航廈舉辦義賣活動，義賣所得將全數捐給桃園復興區三光國小棒球隊，支持原鄉部落孩童發展棒球運動。

「媽媽桃」是來自桃園市復興區的水蜜桃，因果熟期間正巧碰上每年的母親節前後，因此將其品種稱作為媽媽桃，又因為產季集中在五月又稱「五月桃」。媽媽桃因生長於低海拔地區，皮薄、多汁且香氣十足，甜度非常高，主要產區除了復興區後山的三光里、鄰近的高義里、華陵里也有生產「媽媽桃」，這裡的果農多為泰雅族，承續祖先對土地的愛，泰雅媽媽們認真踏實地耕耘，用心守護這片土地，並致力提供高農作品質 。

桃園三光國小位於復興區三光村，校內學生及家長都為泰雅族人，家長皆仰賴務農及零工維生。雖位處於偏鄉地區，三光國小棒球隊成立至今，已奪下多次桃園大賽冠軍，但因經費有限，常常棒球打到爛掉 ，都還捨不得丟。誠盟公司及采盟免稅店的愛心志工常關懷這群偏遠地區的學童，捐贈棒球球具及球衣。

「媽媽桃愛心義賣」活動今天在桃園機場第二航廈2樓伴手禮大街及1樓夢咖啡舉辦，三光國小潘志豐主任也特別帶領二位學生穿上之前受贈的球衣，從復興鄉山區到桃園機場參與義賣活動。活動現場販售8粒裝媽媽桃禮盒，每盒450元，水果外盒設計融入泰雅元素，以充滿童趣的粉嫩包裝襯托蜜桃的甜美水嫩，並於外盒標示生產者與生產果園名稱，讓每位消費者吃得更安心，吸引不少旅客及機場各單位員工共襄盛舉。