船長配合野放鬼蝠魟 澎湖縣政府肯定

澎湖意外勾獲鬼蝠魟，民眾在現場網路直播號召搶救。（資料照，記者劉禹慶攝）

2018-05-23 19:49

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕馬公市鎖港漁港「新隆興號」漁船5月21日晚間意外勾獲鬼蝠魟，引發各界廣泛討論，對於船長及澎湖觀光保育形象多所負面指責，澎湖縣政府今日出面力挺，目前鬼蝠魟並非保育類，同時陳姓船長也配合野放，應給予正面肯定。

這場鬼蝠魟事件在網路直播疾呼搶救下引發全國網友矚目，對於遲遲未野放，及誤傳開出千萬元價格，負面批評紛紛湧入，但鬼蝠魟在現行法令並非保育類，船長已依規定通報安檢及農漁局等單位，管制權移轉縣府主管單位，但主管單位遲遲未現身，讓船長蒙受極大的網路霸凌壓力，也賠上澎湖觀光及保育形象。

更令網友抨擊的是副議長陳雙全抵達現場，馬上就找來農漁局長陳高樑，立即指示原船野放，並徵得船長同意無償野放，但已拖到凌晨，自意外勾獲後已過了5小時，鬼蝠魟已奄奄一息，根據潛水志工說法，放下去就直直沉入海，因鬼蝠魟身上未裝追蹤器，目前生死未卜，讓整個野放活動顯得有點為德不卒，讓許多網友質疑為何不能早點野放。

針對網友的質疑，澎湖縣政府解釋，鬼蝠魟目前並非保育物種，漁民仍可利用，當天陳姓船主於混獲鬼輻魟進港後，亦依農委會「鬼蝠魟漁獲管制措施」規定通報安檢單位、農漁局等單位，陳姓船長配合自然保育無償野放，社會大眾及網友應給予肯定，同時未來在鬼蝠魟列入保育類之前，漁民若意外捕獲，倘若為活體，建議立即野放，倘若已死亡，載運入港24小時內務必完成通報，以免受罰。