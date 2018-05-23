搖頭丸中毒有解 三總研究：白藜蘆醇可解毒

2018-05-23 18:28

〔記者吳亮儀／台北報導〕吸食搖頭丸會引發神經毒性，嚴重恐猝死；三軍總醫院研究團隊發現，，白藜蘆醇可降低搖頭丸毒性，降低對腦部傷害，讓醫師治療毒品藥物濫用有另一選擇。

白藜蘆醇是天然的植物防禦素，可在紅葡萄果皮、紅酒與堅果等食物中發現，已被認定有抗發炎、抗癌、抗氧化、抗細胞凋亡、抗老化等公用，許多國家也將它應用在健康食品上。

三總研究團隊在動物實驗中發現，白藜蘆醇可通過大鼠血腦障壁進入腦區與血清素神經元的血清素轉運體結合，與搖頭丸競爭同一結合位置，減少搖頭丸被血清素轉運體攝入神經元內的機會。

三總臨床藥學部藥學研究組組長施睿琥說，搖頭丸是甲基安非他命的類似物，對中樞神經有強力興奮作用，濫用的副作用包括心律不整、高血壓、高熱、低血鈉、肝腎衰竭甚至死亡。

施睿琥指出，剛服食搖頭丸後會促進血清素釋放，但隨後它會進一步結合血清素神經元突觸末端的血清素轉運體，影響血清素回收、造成服食者產生憂鬱，也因此難以戒斷。

施睿琥說，研究團隊利用正子造影技術發現白藜蘆醇在大鼠的大腦內的作用機轉，可藉此大幅降低後續引發神經毒性，甚至可預防搖頭丸戒斷後所產生的憂鬱症狀。

而根據食品藥物管理署統計，光今年一月就有四三八五件件濫用藥物陽性檢體，其中搖頭丸就占了卅九件；食藥署也多次警告，許多毒品常被混入咖啡包偽裝，一不小心就可能誤食，恐對腦部造成永久傷害。

施睿琥說，臨床上針對搖頭丸的毒品中毒者治療多採症狀治療，目前沒有能特別針對搖頭丸等毒品的藥物治療方式，而白藜蘆醇新發現，未來應可可減少搖頭丸殘存毒性對神經的永久傷害，將來也有機會運用在臨床，讓醫師有新的治療選擇。

這項研究成果已在2016年刊登在國際醫學期刊 《歐洲神經精神藥理學》（European Neuropsychopharmacolog）。