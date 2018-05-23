污水、自來水管一起換 日月潭交通恐陷黑暗期

日月潭交通要道省道台21線，近來地下自來水管、污水管同時施作換管，民眾擔憂當地交通恐進入黑暗期。（記者劉濱銓攝）

2018-05-23 18:29

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣日月潭風景區交通要道，省道台21線水社地區中山路，近期日管處為改善道路品質，減少路面人孔蓋，進行污水管汰換工程，惟同一時間，自來水公司也在做地下自來水管汰舊換新，造成道路多處施工，影響車輛行進順暢度，令地方民眾擔憂交通進入黑暗期。

地方民眾反映，在觀光商業區人口最密集的區域做地下管線工程，且污水管在白天施作，自來水管在夜間施作，全天都在施工嚴重影響居民作息，且路面開挖後，也讓原本就狹小的道路變得更窄，車輛進出相當不方便。

對此，日管處表示，污水管工程可能要到暑假7月底才會完成，但包商仍力拚6月底完工，盼能減少對暑假旅遊旺季的衝擊。

目前污水、自來水管線工程，採相互配合施工，意即在自來水管完成後，污水管就會接著施作，避免同一路段重複開挖，而假日也會暫停施工，減少遊客與行車困擾。

自來水公司則說，當地換管工程大概只剩最密集的商業區路段，惟因路幅小、店家多，地下管線複雜，施作確有難度，雖然希望趕在5月底完工，但仍需看後續施工情況，籲請民眾、用路人共體時艱，以提升該路段的道路與供水品質。