克服土質劣勢澎湖鳳梨好甜 待業者也心動

澎湖地區出產的鳳梨甜度高、纖維細嫩。（澎湖就業中心提供）

2018-05-23 18:35

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖土質貧脊，又偏鹼性，卻能種出性喜酸性土壤的鳳梨，勞動部澎湖就業中心今帶領23位待業者，前往西嶼鄉大池村觀摩「洪家鳳梨園」，由負責人分享鳳梨栽種條件與產銷經營模式，讓學員們作為日後職涯規劃參考。

洪家鳳梨園負責人洪振家現年61歲，是退役軍人，4年前返回西嶼鄉大池村老家後，與林務局退休、自行成立產銷合作社的呂宏益結識，萌生栽種鳳梨興趣，在自家門前農田，試種金鑽17號鳳梨。種植初期，就面臨到學員提問的土壤酸鹼度問題，他觀察到，鳳梨因澎湖土壤偏鹼性、生長速度緩慢，為解決這個問題，他將台肥即溶肥料噴在鳳梨葉子上，最後成功找出改良方法。

目前正值洪家鳳梨園採收時期，這23位待業者今天下午在澎湖就業中心主任陳家全帶領下，抵達現場，大家見眼前鳳梨田，個個大開眼界，有人在澎湖生活數十年，還不曾看過鳳梨田，因此對於洪振家成功的案例相當有興趣。

洪振家表示，克服土壤酸鹼度問題後，鳳梨在當地日照充足、雨水不多、以及空氣中帶有鹽份的生長環境下，呈現的風味不同於台灣，果肉甜度高、纖維更細嫩。目前1分地上種植3千多顆鳳梨，採收完後就是行銷。創業初期，是透過臉書粉絲團，以及請經營餐館的胞弟協助販售，經口耳相傳建立口碑後，今年就有單位大量收購，預計再過不久，將會推出首批鳳梨口味冰棒，「希望成為繼仙人掌之後，受遊客歡迎的澎湖水果」。