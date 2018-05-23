醫病》高職女摔車手撐地 骨折當成「扭傷治不好」痛1年

2018-05-23 19:10

〔記者王俊忠／台南報導〕17歲高職女小珠（化名）工讀幫家計，有次騎單車出車禍摔倒，她用右手腕撐地，後來手腕會隱隱作痛、無力感，父母以為是扭傷，做了1年國術民俗療法仍不見好轉，到成大醫院檢查，才赫然發現是右手掌下方的舟狀骨骨折，因為骨折一直未癒合，出現痛楚、無力感，骨科醫師治療後恢復其手部活動功能與工作能力。

成大醫院骨科主治醫師楊岱樺說，經詳細理學與影像學檢查，發現小珠的右手腕舟狀骨骨折不癒合，患者接受建議做手腕關節鏡探查和清創，以及骨折部位補骨和無頭螺釘固定手術，術後石膏固定6週，進行至少3個月手部功能復健治療，手部運動功能才恢復正常。

楊岱樺指出，手腕由前臂橈骨和尺骨及8塊小型腕骨構成，外形像船、長型彎曲的舟狀骨是靠近手腕拇指側的腕骨之一，對腕關節的運動和穩定性很重要。舟狀骨折常是跌倒時手腕背屈撐地，造成體重集中落在手掌上而發生；從事體育競技活動或機車碰撞也可能發生傷害，這種骨折會發生在各年齡層。

楊醫師說明，有些舟狀骨折的疼痛並不嚴重，就像小珠傷勢一樣，可能會被誤認為只是一般手腕扭傷。治療上，根據骨折嚴重程度和骨的位置，可以從打石膏到必須手術，如果骨折不移位，通常用石膏固定治療最少6週，但有些患者可能需要更長時間。

醫師提醒，手腕疼痛的原因很多也很複雜，只要骨折沒有癒合，手腕上疼痛就不會消失，疼痛可能是骨折的警訊，只要疼痛持續存在，應及早就醫尋求正確診治，也有助於避免潛在併發症及病情惡化。