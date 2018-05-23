新烏山嶺引水隧道貫通 預計後年可完工

2018-05-23 18:12

〔記者萬于甄／台南報導〕新烏山嶺引水隧道工程今舉辦貫通典禮，舊有的烏山嶺引水道因使用將近90年，引水道內部早已出現崩塌、滲水等情況，影響曾文、烏山頭水庫通水性，因此決定重新打造，新烏山嶺引水隧道工程預計後年可完工，對穩定供水也有極大助益。

曾文-烏山頭水庫可相互貫通聯合運用，仰賴烏山嶺引水隧道，但該引水隧道已使用88年，早已不堪負荷，輸水能力從原本的每秒56立方公尺降到每秒40立方公尺，嚴重影響嘉南地區的用水，因此著手執行新烏山嶺引水隧道工程。

新烏山嶺引水隧道起點自新東口攔河堰，終點為烏山頭水庫上游的姜仔寮，設計通水量為每秒56立方公尺，隧道口約5.4公尺高的馬蹄形斷面，隧道長3422公尺，預計109年2月可完工通水，穩定水源調節。

曾文水庫目前有效蓄水量為2909萬噸，有效蓄水率約6.41％，烏山頭水庫有效蓄水量約1373萬噸，有效蓄水率17.54％，面對南部水情越來越緊張，就怕影響今年南部一期稻作灌溉，日前有農民質疑為何曾文水庫近期都未放水至烏山頭水庫。

南區水資源局副局長簡振源表示，曾文及烏山頭水庫一直以來都是聯合運用，會優先考慮下游用水需求，但也要考量兩水庫的庫容、水質。簡振源強調，對於一期稻會如期完成灌溉，希望農友不要擔心。

嘉南農田水利會會長楊明風則說明，目前適逢稻作成長末期，需水性高，為讓水庫的水足以使用到5月底，目前改採供7停7，23日晚間會開始斷水，以此調節水情，希望6月日灌溉結束後，水庫仍有餘裕可供民生及工業用水，也呼籲農友不要搶水。