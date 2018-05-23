世博台灣館轉型要等明年底 竹市議員：別讓市民等太久

2018-05-23 19:15

［記者洪美秀／新竹報導］「什麼？世博台灣館轉型兒童探索館還要等近2年？」新竹市議員許文棟今天在市議會質詢說，市府爭取民間和中央經費共近1.2億元要讓世博台灣館轉型為兒童探索館，但台灣館已停業近2年，兒童探索館只聞樓梯響，他要求市府不要只說好話，應積極招商及委外，不要讓市民等太久。

對此，新竹市文化局長廖志堅說，目前世博台灣館已分成天燈館及文創館兩部分，其中天燈館會轉型為兒童探索館，市府已在進行細部設計階段，年底會完成，明年就會發包動工整修轉型為兒童探索館，目前民間和中央的整修經費都已到位，未來會與文創館同步啟用，估計要到明年底才能啟用。

此外，廖志堅也提到由於大新竹地區百貨型商場已接近飽和，除新竹市，新竹縣竹北市也即將有大型百貨商場，因此文創館委外營運已流標3次，市府正在檢討並修正招商條件，期許透過較好的招商條件，發揮文創館的商業功能，帶動兒童探索館的人潮。

許文棟說，世博台灣館雖是前任市長留下來的問題，但世博台灣館委外業者片面解約及停業已快2年，市府對外號稱也辦說明會指已獲民間聯發科技5000萬元捐款及中央前瞻基礎建設近7000萬元經費，總計有近1.2億元的修繕經費，但2年快過了，台灣館依舊閒置荒廢，他質疑，兒童探索館的規劃是只聞樓梯響，能不能完成，還有很大變數。

許文棟強調，市府與民間和中央都有意願要讓台灣館起死回生且轉型為兒童探索館，且要發展兒童科學教育，他樂見其成，但要求市府應再積極及加快腳步，趕緊修正招商條件，不能讓委外營運計畫開天窗。

廖志堅說，市府會再修正招商條件，同時邀請多家廠商來辦說明會，會依期程及規劃讓兒童探索館及文創館如期啟用。