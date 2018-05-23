巷弄裏的達人！年過70的卓金隆 創作新竹百年車站銅雕栩栩如生

巷弄裡的社區達人卓金隆，無師自通創作各種銅雕作品，包括新竹百年車站，都是手工創作，作品栩栩如生。（記者洪美秀攝）

2018-05-23 20:36

［記者洪美秀／新竹報導］「這是座銅雕的新竹百年車站」擅長銅雕、銀雕的社區達人卓金隆，從小家中開五金行，他耳濡目染對農家器具有深入觀察，也自學各種農具銅雕，作品栩栩如生，雖年過70，依然創作不斷，最近更完成新竹百年車站的縮小版銅雕作品，就連東門城、三合院、基隆火車站及打穀機、人力車、水車、牛車等都維妙維肖。

15歲學玻璃，因家中經營五金行，當兵回來後與兄長學習金工，投入金工及銅雕創作，卓金隆說，有感於農家時代的農具不為人知，他花了好幾年時間，完成農具銅雕系列作品，利用銅、銀等媒材創作農村雕塑的作品，讓現代小朋友少見的打穀機、鋤頭、打秧機及水車、牛車和穀倉等農家器皿完整呈現。

卓金隆說，銅雕作品可長久保存，除可保存作品，也能把古早味的器具外觀保留下來，前年他已完成竹市東門城的銅雕作品，今年又完成新竹百年車站，更挑戰三合院及銅雕系列的銅雕鐘錶，結合創意與實用性，展現銅雕藝術之美。

文化局表示，卓金隆的銅雕技藝都是自學，是隱身在巷弄的社區達人，每件作品都是純手工打造，不經模具鑄造或電腦車床，事前要花很多時間蒐集資料，雕刻後還要進行防鏽處理，幾乎要好幾個月才能完成一件作品，不僅雕工精細，更能做文化保存，邀請對銅銀雕有興趣民眾可前往文化局竹軒畫廊觀賞，展期到6月3日。