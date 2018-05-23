台南商業區「地王」2.96億元待尋金主

2018-05-23 17:31

〔記者洪瑞琴／台南報導〕閒置多年的南市南區鹽埕段「商8」國有地開發案，占地約2.35公頃，是市區中少見完整大坵塊的商業區用地，又位在南區聯外道路重要節點，可說是「地王」，市府公告招商，設定地上權方式尋找開發金主，底價2.96億元，成為台南投資新地標。

該基地位在台17線與台86線重要節點，又是市區少見尚未開發的商業區土地，發展前景看好。

不過，南市經濟發展局也不諱言，對投資業者而言，2.35公頃土地，「說大不大，說小不小」，而且國有地依規定超過500坪不能標售土地，因此以設定地上權方式跟國有財產署合作，首度讓得標者可以分期方式開發，降低投資成本，刺激企業投資意願，立下國有地開發新模式。

其實該開發案這次是第4度公告招標，維持權利金底價2.96億元，於興建期間採分4期收取；興建期可分2期開發，第1期開發面積至少達2分之1，自簽訂地上權契約之日起，第1期開發範圍興建期最多4年；第二期開發範圍興建期至多8年。

此外，放寬開發經營項目，除觀光旅館、購物商場，增加商業辦公室及其他商業設施。由於該基地位居南區門戶要塞，臨接安平港、黃金海岸，近來又有知名「夏都城旅」飯店進駐，顯見發展性被看好，經發局對這次招商樂觀期待。