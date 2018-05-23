課長島耕作來了！ 弘兼憲史來台取景

2018-05-23 17:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕創作《課長島耕作》、《政治最前線》等漫畫的日本知名漫畫家弘兼憲史（23）日受民進黨立委趙天麟邀請，來立法院參訪，記者會中也透露，弘兼憲史將會在最新的《會長島耕作》創作12話的「台灣篇」。

弘兼憲史於1983年開始創作《課長島耕作》系列漫畫，今天來到台灣立法院，針對台日文創交流部分，與趙天麟展開對談。

記者會現場也展出了今年2月出刊的《Morning》漫畫雜誌連載《會長島耕作》第97話中，有一個以趙天麟為典型繪製的台灣立委角色「趙哲仲」，因此趙天麟開場時特別提及，能與弘兼憲史一同對談，「感覺我好像從漫畫中活出來了！」弘兼憲史聽完後笑的很開心。

趙天麟說，日本現在動漫産品在美國的銷售收入超過50億美元，是日本鋼鐵在美國銷售額的4倍。根據資料顯示，在全球播放的動漫作品60%是來自於日本，在歐洲更是高達80%以上，也可看到日本對文創的重視。

弘兼憲史說，日本漫畫產業的發展成功因素，包括天才漫畫家手塚治虫（創作《怪醫黑傑克》、《原子小金剛》等作品）等人的存在，帶動日本漫畫家創作，加上有十多家大型出版社針對不同族群推出不同主題的漫畫作品。此外，他也認為，戰後嬰兒潮讓日本人口增加，形成一個大型市場，這幾個大因素促成了日本漫畫產業的蓬勃發展。隨著嬰兒潮世代成長，也出現了《黄昏流星群》、《政治最前線》等等許多符合他們年齡的作品出現。

提到來台感想，弘兼憲史說，他因取材的緣故，走訪世界各國，但每次來台灣都覺得特別親切，因為台灣對日本人很親切，有次他在台灣迷路，碰到7、80歲的老人家，還可以用日語告訴他方向。韓國、中國對日本的反應可能受到過去戰爭的影響，就比較冷淡。他希望台灣能發展出專屬台灣的獨特漫畫文化，也非常感恩台灣人對日本漫畫的喜愛。

看到現場滿滿的粉絲排隊等著他簽名，弘兼憲史也開玩笑說，如果在日本舉行這樣的集會，可能沒有這麼多人。