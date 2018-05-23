10年前球衣還在穿 資訊公司老闆贊助國小棒球隊

2018-05-23 17:18

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市深美國小棒球隊成軍12年，受限經費拮据，除了用紙箱當壘包、15人用3顆球練習對接，球衣不夠，小球員傳承學長球衣，10年前買的衣服到現在還在穿，權可易資訊公司董事長林敬祥今天捐贈6萬餘元、球具3套，並當場允諾「以後沒球就跟我說」，讓師生大為感動。

林敬祥平時熱愛棒球、馬拉松運動，去年他發起「關懷台灣偏鄉小學、扶助弱勢」希望列車，主動聯絡深美國小，捐贈10萬元開辦夜光天使點燈計畫，讓弱勢學生放學後繼續留校學習或參與社團，還有晚餐可吃。

深美國小棒球隊教練張黃龍說，棒球隊目前有15人，由於經費不夠，小球員球具要自己帶，球衣學長傳學弟，穿了10年到現在還在穿，用紙箱當作壘包，最頭疼的問題是球不夠，常常打擊練習開始沒多久，小球員就要四處去找球，最慘時僅有3顆球能做對接練習。

林敬祥去年獲悉深美棒球隊窘境，曾承諾公司從去年11月1日到今年3月31日期間的每一筆買家成功交易，捐出50元，4月結算為1229筆，今天他再度到校捐贈6萬1450元，以及球具3套，他並說：「球不見了不用擔心，就跟我說」，會負責棒球的開銷，讓小球員興奮慶祝。

林敬祥說，選擇捐助深美是敬佩校長陳建文的辦學精神，充滿努力與朝氣，讓他看到台灣的希望。陳建文表示，感謝林敬祥無私的奉獻，幫助棒球隊及弱勢學生社團活動，讓孩子拓展學習機會，未來有機會到外縣市比賽，認識外面的世界有多大。