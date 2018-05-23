30年種1.5萬樹 129年老店舊振南攜手台大拚減碳

老牌餅店「舊振南」與台大實驗林合作植樹造林，企業員工也紛紛參與響應。（記者劉濱銓攝）

2018-05-23 17:13

〔記者劉濱銓／南投報導〕有129年歷史的知名老牌餅店「舊振南」今宣布與台大實驗林管處合作，在南投水里地區造林，在30年內斥資近2000萬元，以每公頃1500株的密度，逐年在10公頃林區種植1萬5000棵肖楠，吸收碳排放，減少溫室氣體對環境的破壞，也盼拋磚引玉呼籲企業響應，一起發揮社會責任，減緩地球暖化。

今在台大實驗林管處長蔡明哲的陪同下，「舊振南」董事長李雄慶偕同企業員工共36人一起種植肖楠。蔡明哲說，造林可吸收碳排放量、提升水土保持，以及增加林區生物多樣性，近年推廣企業造林，已有40家響應，盼日後也能依循此模式推廣造林，協助企業減碳，保護地球環境。

台大實驗林說，未來造林完成後，每公頃樹木可吸收近67公噸的碳量，而種植的肖楠木，也是極佳的建築材料，不論家具、裝潢都相當適合，且硬度高、耐久耐白蟻，經濟效益高，將有助台灣推廣國產材應用。

「舊振南」董事長李雄慶表示，今年是「舊振南」129周年，在企業經營取之於社會之餘，也盼能回饋社會，此次「減碳森活‧從心開始」30年種樹計畫，就是要藉此落實環境保護，也呼籲企業各界行有餘力，也能一起響應。