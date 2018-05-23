窄胸天牛進入成蟲期 花蓮文旦農一晚抓百隻

2018-05-23 16:53

［記者王峻祺／花蓮報導］文旦害蟲「窄胸天牛」去年悄悄入侵花蓮還有漸增趨勢，導致瑞穗鄉約有60公頃果園受害，幼蟲因啃食植株，還造成文旦養分與水分吸收能力下降，目前成蟲陸續羽化出土交尾，數量多到農友一晚就能誘集上百隻。花蓮區農業改良場表示，避免成蟲再交尾產卵，果農應把握時機進行田間防治。

花蓮縣瑞穗鄉、壽豐鄉及玉里鎮的文旦栽種面積共約1000多公頃，總產量可達逾10000公噸，占全國四分之一，但從去年起卻陸續出現來自西部的新害蟲「窄胸天牛」，目前瑞穗鶴岡已傳出災情，窄胸天牛成蟲陸續出土交尾。

窄胸天牛以往多發生在台灣西部文旦產地，也曾對麻豆等地文旦產業造成影響，過去雖有在東部零星出現紀錄，但自去年起因數量漸增，花蓮區農業改良場格外重視，相繼舉辦多場防治技術觀摩會，教導果農驅除害蟲。

花蓮農改場作物環境課助理研究員林立說，窄胸天牛成蟲在每年5月羽化後會鑽出地面交配產卵，卵粒孵化後幼蟲即潛入地下，開始啃食文旦根部，造成植株吸收養分與水分能力下降，影響植物生長。

林立說，植株甚至可能因啃食傷口引發病菌入侵，造成複合為害，減少文旦果實產量，嚴重者將會導致果樹死亡，經5月上旬調查，鶴岡地區農友以燈光誘集方式一晚可捕捉上百隻成蟲，顯示族群數量不可輕忽，應及早防治。

花蓮農改場建議農友可從捕捉成蟲及誘引雌蟲產卵等兩方面著手，避免害蟲持續危害果樹，其中又以利用昆蟲趨光性，來進行誘集的燈光誘集法，及在皺摺處產卵習性的木板、報紙誘引等方法為佳。

花蓮農改場表示，窄胸天牛成蟲在日落後羽化，並於夜間活動與交配，農友可利用趨光性，以白色省電燈泡誘殺，燈泡上方架設遮蔽物防止下雨漏電，下方則放置加水8分滿的水盆，並添加清潔劑以防誘殺盆內的天牛脫逃。