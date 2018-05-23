三寶硬闖平交道與火車對峙 網怒轟：想死別害人

有網友今日在臉書PO出影片，指他在高雄鼓山的明誠路及馬卡道路的平交道目擊，有名機車騎士闖入平交道柵欄內，與行經的台鐵區間列車對峙。（圖由網友劉旭祐提供）

2018-05-23 17:32

〔即時新聞／綜合報導〕有網友今天在臉書PO出影片，指他在高雄鼓山的明誠路及馬卡道路的平交道目擊，有名機車騎士闖入平交道柵欄內，與行經的台鐵區間列車對峙，最終因騎機車男子始終不為所動，區間車才緩慢駛離，網友看到後紛紛痛批這名男子太誇張，揚言要去檢舉他。

劉姓網友在《爆廢公社》PO出一段影片，據他私下透露，今天接近中午行經鼓山明誠路及馬卡道路的平交道時目擊，一名騎乘機車的男子闖到柵欄內，讓行經的台鐵區間列車趕緊停下，當時司機還幾度探頭查看，但這名男子始終不為所動，讓平交道兩邊的民眾等了好一陣子。

劉姓網友透露，之後因這名男子沒有讓步的意思，台鐵駕駛才緩緩啟動列車，慢速通過，男子則是在火車通過後、在柵欄剛升起時就騎車揚長而去，行徑十分誇張。

影片PO出後也被許多人轉貼，引發許多網友撻伐，痛批這名男子是「無敵大三寶」、「想死別害人」，也有人痛罵男子是否腦袋不正常，懷疑他也許有其他不良企圖，還有不少網友則是紛紛表示要檢舉，讓他受罰。

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