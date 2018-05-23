終結C肝 台大醫下鄉打擊肝病

2018-05-23 16:41

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣C型肝炎盛行率高於全國平均，接受治療比率卻不高，主要原因是交通不便就醫困難，台大雲林分院主動出擊在C肝盛行率最高的元長、大埤設置外展門診，醫護人員下鄉服務。

台大雲林分院今天在大埤衛生所召開「C肝外展門診」記者會，台大雲林分院院長黃瑞仁率領醫療團隊出席，雲林縣副縣長丁彥哲、健保署南區業務組長林淑華、大埤鄉長謝明平等人都與會見證。

丁彥哲表示，雲林C肝炎盛行率都高於全國，依據這幾年社區整合式篩檢結果，元長、大埤C肝陽性比率高達15％，高居雲林之冠，很感謝台大雲林分院在2鄉提供C肝外展門診，讓為肝病所苦的民眾能就近治療。

黃瑞仁指出，雲林分院內科部主任陳健弘是國際及國內的肝癌治療專家，得知因交通不便，肝病患者接受治療比例低，主動提出醫師到衛生所看診，這種精神令人敬佩，更感謝縣府團隊、健保署南區業務組全力支持，雲林也是全國第一個推動C肝外展門診服務。

陳健弘表示，雲林分院C肝外展門診元長每週二上午、大埤每週三下午，針對衛生局列管的C肝陽性病患召回，每次動員6位醫護人員，開辦一個多月有51人就診，符合健保治療條件4人。

陳健弘強調，C肝目前都是用口服藥治療，治癒率高達97％以上，呼籲C肝患者儘早到醫療院所評估，現也有特定條件的健保給付。