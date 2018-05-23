爭取育嬰留停調薪 高鐵員工醞釀端午節「依法休假」

爭取育嬰留停員工也調薪，高鐵員工端午節醞釀依法休假。（資料照，記者鄭瑋奇攝）

2018-05-23 16:41

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕端午連假期間，台灣高鐵許多基層員工擬依法休假，為因為育嬰留停而無法完整調薪的員工爭取權益；對此，台灣高鐵表示，端午節連續假期是重要傳統節日，公司現正進行端午疏運期間，人力規劃及人員排班，確保旅客都能平安返鄉。

台灣高鐵工會指出，許多員工在公司辛勤工作10多年，只因近年申請「育嬰留停」，便在公司結構性調薪中遭到歧視；公司以「貢獻不足」為由，刻意壓低育嬰留停員工的調薪幅度，甚至完全不調薪，這件事情工會與公司已協商半年之久，仍然沒有結論，因此明日將前往股東會陳情，請公司一視同仁，為育嬰留停員工完整調薪。

至於是否發動端午節依法休假，台灣高鐵工會秘書高若想強調，工會並沒有發動「依法休假」，國定假日休假本來就是員工自身權益，但有聽到許多員工表示，端午節要休假不出勤，但還沒有統計到底會有多少人休假。

高若想表示，因為這件事情（指調薪），公司氣氛都不太好，員工對公司有許多不滿聲音，目前公司正在排端午節班表，員工是有權利跟公司說國定假日要休假、不出勤。

台灣高鐵表示，每年都會依據各種狀況，持續評估當年是否要為員工調薪，像是前年7月就有75%員工調薪，去年10月也有90%員工調薪，育嬰假本來就不列入年資計算當中，當年度因為公司營運、人員工作績效良好決定調薪，請假人員是否與正常出勤人員享一樣調薪幅度，本就有討論空間。

台灣高鐵表示，對於企業工會、產業工會及同仁所提各項建議及訴求，一向十分重視，將針對工會及同仁所提合理訴求研議可行方案。