房屋稅開徵 台中6/30前既有房屋凍漲

2018-05-23 16:27

〔記者張菁雅／台中報導〕5月是房屋稅繳納期間，台中市議員陳淑華、翁美春、謝明源、邱素貞等人今天（23日）在質詢時指出，去年台中市不動產評價委員會調整房屋標準單價60％，而房屋標準單價是房屋稅課稅基礎之一，許多市民反映房子每年折舊，房屋稅還要漲，實在沒道理。

地方稅務局長陳進雄說，新標準單價只適用於今年7月1日以後，取得使用執照或新建、增建、改建的房屋，6月30日前的全市既有房屋標準單價都未調漲，房屋稅也不會增加。

陳淑華說，她去年即在議會呼籲房屋稅凍漲，但台中市不動產評價委員會調整房屋標準單價60％，房屋稅的計算與房屋標準單價與地段率都有關係，很多民眾反映，他們住的是20、30年的老房子，房子每年折舊，價值越來越低，漲房屋稅沒道理。

陳進雄解釋，台中市房屋標準單價自1984年制定後，即未曾調整，嚴重偏離合理造價，因此，去年6月重新評定標準單價，將新屋房屋標準單價調整60％。而房屋標準價格每3年應重行評定1次，3年內都會按照不動產評價委員會評議結果，不會另外再調整，基本上，舊屋3年內的房屋稅不會調漲，甚至可能因折舊而降低稅額。

邱素貞、謝明源、翁美春說，多數民眾不清楚房屋稅漲不漲，甚至會因為謠言，誤以為房屋稅要調漲，稅務局應加強說明。

市議員范淞育則說，縣市合併後，台中還有多處重劃區未開發，今年7月1日以後的新屋將漲房屋稅，恐將影響房市，讓外縣市民眾不敢搬到台中。

陳進雄說，台中市新屋僅佔1％，影響不大；另參考其他五都情況，房屋稅調漲後第1年有觀望情形，之後就恢復常態。

另外，地方稅務局指出，其他五都自2014年起均已陸續調整標準單價，以台北調幅160％最高、其次依序為新北100％、高雄81％、台南66.67％、桃園60％。台中是最後調整的直轄市，與桃園並列六都最低。