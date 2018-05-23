行政院中辦「台中觀光行程設計競賽」結果出爐

2018-05-23 17:25

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市今年要舉行世界花博，行政院中部聯合服務中心、中市府及僑光科大為讓更多人認識花博，合辦全國觀光創意行程設計競賽，總決賽已於日前產生，各選出大專及高中組前3名及2名佳作，行政院中辦表示，很多獲獎的學生行程規劃，善用台中市的優勢，可使用10公里公車免費、ibike半小時免費，不但可遊3個花博區，更可台中市玩透透。

「2018台中世界花卉博覽會」將於11月3日起到明年4月24日期間分別於台中外埔、后里與豐原3大園區舉辦，行政院中部聯合服務中心表示，此活動是台中市盛事，為了讓更多國外遊客深度體驗花博與中台灣之美，特別規劃這次的觀光行程設計競賽。

此次全國觀光創意行程設計競賽活動吸引來自全國北、中、南及離島地區27所高中及大專院校，46組隊伍報名參賽，參賽人數超過200人，競爭相當激烈，經過初審，已選出16組隊伍，經過總決賽，各選出前3名及2項佳作作品。

行政院中部辦公室表示，此次的參賽作品，不但要以花博為主，而且要中進中出，學生們把目標市場鎖定在韓、日及東南亞客源，行程規劃天數有4、5天的行程，很多學生會把都台中市及中央的優惠納入，如結合台中市10公里免費公車，30分鐘的IBIKE優惠及台灣觀光巴士等。

由於有很多風景區無法大客車進入，因此就規劃4至25二人的小、中型團體，如親子團、朋友團等，如4人行可坐計程車，10多人就可坐中巴，不但方便，更可深入大客車無法進入的景點。不但可去花博玩，還可遊玩台中市其他景點。

大學組的第一名是以「韓苞黛Fun 芯苃獨中」為主題的萬能科技大學，第二名是以「百花繚繞．博勝中臺灣」為主題的僑光科技大學，第三名是以「與花邂逅在秋暨」的暨南國際大學，佳作則分別是銘傳大學與嘉南藥理大學。

高中職組的第一、三名分別是以「花花世界與你Love在其中」與「銀髮倘遊花世界帶您漫遊中台灣」為主題的台中新民高中，第二名則是以「親子遊享自然花現臺中新世界」為主題的葳格高中，佳作則分別是明德高中與青年高中。

獲得大專組第一名作品名稱為「韓苞黛Fun 芯苃獨中」，客源對象針對韓國親子團，人數20人，規劃5天的行程，涵蓋到彰化鹿港及南投日月潭，多數時間在台中市玩，如柳川、文創園區、彩虹眷村、台中國家歌劇院等，還安排一整天參觀花博。

第二名則是「百花繚繞．博勝中台灣」，對象日本客，打的是4人成行的自由行行程，除了參觀花博，可進行鐵馬道之旅，也可包計程車，進行台中如海線、休閒農村一日遊，還可進行台灣文化之旅，如鹿港及日月潭。

第三名則是暨南大學的「與花邂逅在秋暨」，客源是東北亞及東南亞，以家庭及親子為主，也是規劃5天，除了花博館外，則是規劃一天一主題，也是將鹿港及日月潭納入行程。