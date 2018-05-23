竹市首座彩虹分速橡膠跑道啟用 東園國小學童快樂跑

2018-05-23 17:18

［記者洪美秀／新竹報導］這是座分速的彩虹跑道！新竹市東園國小彩虹跑道操場今天啟用，校方以顏色區分「高速公路、快車道、慢車道、行人道」四種跑道，讓想飆速、想慢跑的孩子，都能盡情在跑道上奔跑，加上全新的彩色橡膠跑道，孩子跑起來開心又安全，直說，跑道跑起來很舒服自在。

東園國小新完工的彩虹跑道有4色8跑道，由內而外安排紅色的「高速公路」、黃色「快車道」、綠色「慢車道」和灰色的步行「行人道」，並由田徑隊、中年級、低年級、幼兒園的代表站在分速跑道上進行趣味競賽，由市長林智堅鳴槍後試跑，完成這項分級分速競賽。

新竹市長林智堅說，他是東園國小33屆畢業校友，回到母校看著小朋友，想起當年也是穿一樣的運動服快樂跑跳，如今母校有新完工的彩虹跑道，吸引學弟妹試跑，看到大家開心跑跳，讓他覺得這是件重要且開心的事。

林智堅說，市府這幾年投入1億1000萬元改善22所學校30幾項設施，包括操場、運動場地整建，市府團隊以執行力和決心，提升孩子的教育力，接下來還會陸續有新的學校設施完成，期許讓竹市的教育力再往上提升。

東園國小校長陳彩文說，學校有80個班級，學生人數不斷增加，操場是學生最常使用的體育空間，但15年來操場沒有大規模整修， PU跑道破損、草地也相當堅硬，下雨時易積水，孩子使用很不便，感謝市府支持且投入經費改善操場、跑道的品質，將草皮重新鋪設砂質土，減少積水問題，也運用繽紛的橡膠跑道，不會因踩踏變形，更兼具涵水功能，加上透過工程弭平操場周邊高低落差與拆除欄杆，讓操場與周邊空間達到無障礙環境，是竹市第一座四色跑道，由於色彩明亮，有助於孩童運動奔跑。

另東園國小棒球隊已成立20多年，市府與校方也規劃專屬棒球隊的「推車步道」和「跳遠沙坑」，提供棒球隊能更全方位的訓練場地；未來操場也會開放提供居民運動使用，與社區共享。

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