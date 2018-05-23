沿溪谷搭建4公里高架 「南迴巨龍」蜿蜒山區

南迴公路安朔高架橋沿著五福谷溪搭建，由高處往下看景致優美。（公路總局提供）

2018-05-23 16:20

〔記者王秀亭／台東報導〕南迴公路拓寬工程最關鍵的草埔隧道日前貫通，另一受矚目的是由台東銜接隧道北端出口、長4公里的安朔高架橋，猶如隱藏在山林的巨龍，沿著溪谷蜿蜒，公路總局西濱工程處第六工務段說，高架橋工程預計8月底完工，會等草埔隧道完工，最快預計109年農曆年節前一併啟用通車。

在南迴公路（台九線450.5公里處）福德宮往山區下方看去，新建的安朔高架橋沿著五福谷溪一路蜿蜒近3公里，曲線就像一條隱藏在山區的巨龍，隨著總統蔡英文日前主持草埔隧道貫通典禮，再度受到關注。

負責拓寬工程監造的台灣世曦工程南迴監造專案經理廖嘉安說，這段工程位在台東縣達仁鄉，全長6.3公里，高架橋梁段佔了4.84公里，1.46公里為路堤，橋梁均採高架橋型式，沿著安朔溪、五福溪谷施作，是東部最長的橋墩公路。

公路總局西濱工程處第六工務段長高得成說，南迴公路拓寬工程最後一段路草埔隧道預計在109年完工通車，安朔高架橋屆時才會一併通車，單程將可縮短20分鐘車程。