大甲運動公園、中市國際壘球運動園區規劃案 地方聲聲催

台中市府規劃在大甲區美人山營區規劃設置大甲運動公園，但今年無新進展。（記者張軒哲攝）

2018-05-23 17:26

〔記者張軒哲／台中報導〕為推廣大甲地區運動風氣，大甲區美人山營區規劃設置大甲運動公園、鐵山營區擬興建台中市國際壘球運動園區案，但工程迄今遙遙無期；台中市議員參選人楊啟邦今日表示，地方期望甚殷，促請市府趕緊核編預算，並積極爭取中央前瞻補助儘速興建，提升甲安埔地區全民體育及整體發展。

台中市前議員楊永昌在任內曾多次在議會提案及與立法院副院長蔡其昌，分別在地方、中央共同極力爭取興建大甲運動公園及國際壘球運動園區，市府、體育署後來同意分別在美人山營區、鐵山營區規劃興建。

市府多次邀集地方民意代表、大甲、大安與外埔3區區長及相關局處召開會議，市長林佳龍也於去年8月專程前往美人山營區視察用地，聽取運動局等單位簡報說明，裁示請相關單位儘速提出更完整的整體規劃，促進地方繁榮發展。

美人山營區設置大甲運動公園案，市府擬規劃建置室內多功能綜合體育館、戶外籃球場、田徑場、槌球場及停車空間等設施項目，補足地區運動設施。

楊啟邦說，今年這2項工程迄今都未有新進展，連最基本的規劃設計預算都還未列編，更遑論興建、施工，服務處屢接獲鄉親陳情反映「只聞樓梯響」，因此最近去函市府，促請加快腳步興辦。

台中市府運動局表示，為完善大甲區新都市計畫，未來將通盤考量整體都計發展、交通運輸動線等妥適規劃運動公園，因此案尚未有預算支應，已持續辦理預算編列作業，俟完成預算程序作業，即進行規劃設計發包作業。

至於鐵山營區擬興建國際壘球運動園區案，運動局說，教育部體育署於今年1月初現地會勘後建議將基地地目、水保、環評等相關規定納入評估規劃，並建議朝舉辦國際壘球一級賽事規模方向興設。