全民計程車批無取締作為 交部：近1年裁罰已逾424萬元

中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會今天（23日）號召計程車司機開車前往交通部陳情，抗議交通部以取締困難為由，縱放Uber白牌司機接案。交通部公路總局運輸組組長劉育麟（右）出面接下陳情書。（記者羅沛德攝）

2018-05-23 16:44

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕全民計程車司機協會及聯誼會，今至交通部陳情Uber與小客車租賃業者假合作，真違規經營計程車業務，但交通部完全無作為，且不積極依法取締。交通部公路總局表示，去年4月Uber重新營業並與小客車租賃業者合作，至今年4月底，對違反汽車運輸業管理規則相關規定者，開出137件違規處分，裁罰金額424萬5000元。

除依法取締開罰外，今年3月訂定的「小客車租賃業違反汽車運輸業管理規則事件統一裁量基準」，可做為監理所站執法認定，小客車租賃業者租賃車輛，若外駛攬客違規營業達7次以上，除處新台幣9萬元罰鍰外，還會廢止汽車運輸業營業執照及吊銷其全部營業車輛牌照。

公路總局表示，小客車租賃業者與資訊平台的合作，不應改變營運主體仍為租車公司事實，其營運所應遵循規範，對駕駛、車輛的管理責任及對消費者負擔的權利義務，都不會因其合作對象的不同而有所折扣；車輛、駕駛都須符合法規相關規定，而且不能個別攬客。

對於指控Uber與租賃車假合作，Uber表示，現在經營都是與合法交通運輸業者合作，包含租賃車業者、計程車業者等，並遵循當地法令提供安全、可靠、有效率的交通選擇，並沒有參與任何違法群組。針對計程車業者，也提供免收平台服務費，歡迎更多業者加入uberTAXI。