中部身障者就博會協助就業 祭出46K好薪情

2018-05-23 15:10

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中部身心障礙者就業博覽會今天在台中世貿中心登場，有企業祭出46K徵才，好薪情超吸睛，有民眾勇於投石問路，也有人自知能力還不足，鼓起勇氣詢問需要條件，盼再研修提昇能力，下次再來挑戰。

勞動力發展署中彰投分署第5年推出專為身心障礙者量身打造的就業博覽會，今年有36家廠商開出690個職缺共襄盛舉，職缺數比去年4、500個增加。

中彰投分署指出，身障就博會釋出的職缺不偏限在清潔或按摩等服務業，7成參與徵才的廠商是製造業，盼讓身障者能適才適用，平均薪資可達30K。

此外，中彰投分署今年致力開發高薪職缺，盼替具備專業專長的身障者找到好工作，獲不少企業響應，台灣美光記憶體公司就釋出46K的薪資徵求工程師等45個職缺；另上銀科技雖未到場也以現場服務台代收履歷的方式，釋出達60K到77K的薪水徵技師，均倍受矚目。

中彰投分署長陳瑞嘉指出，身障者不是僅能從事勞力密集或簡單的工作，也有不少身障者學有專精，盼協助開發高薪資職缺，讓身障者找到更適才適性的工作；另也盼藉此鼓勵身障者提昇能力，以利找到更好的工作。

陳瑞嘉指出，已往舉辦身障就博會均能達到4成媒合率，且就職類別多元，不侷限在基層的清潔等服務性質的工作，有愈來愈多企業認同身障者工作的專注及忠誠度，願意參與聯合徵才。

46K的好薪情吸引注目，也有人嘗試投遞履歷，一名中度腦性麻痺青年說，雖是中度腦麻但除左手功能受影響外，其餘包括思考與口說能力與一般人無異，但大學畢業後仍花了逾1年時間找工作，因他在履歷自傳中會提到是中度腦麻者，在第一關資料審查時就被刷掉，根本沒有面試機會，參加身障就博會至少前來徵才企業是認同且願意聘身障者，讓他至少有機會可以自我介紹。

還有身障者自知條件不符，仍鼓起勇氣到46K徵才的企業諮詢，民眾說，現在能力還不足，主要是向業者求教需要補充何種能力，會再去上職訓課加強能力後再挑戰高薪職缺。