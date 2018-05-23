抗議政府縱容白牌車 千輛小黃包圍交通部

中華民國計程車駕駛員工會全國聯合會23日號召計程車司機開車前往交通部陳情，抗議交通部以取締困難為由，縱放Uber白牌司機接案。數百輛計程車包圍交通部表達立場。（記者羅沛德攝）

2018-05-23 15:27

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕不滿政府縱容白牌車影響生意，台灣全民計程車司機協會今號召上千輛計程車包圍交通部抗議，要求嚴格取締，並取消代僱駕駛人制度。

台灣全民計程車司機協會會長吳正坤表示，UBER利用代顧駕駛制度派遣租賃車，及以前UBER白牌車時代遺留下來的Line群組，現在裡面還是很多司機以白牌車載客，對於計程車生計影響非常大，交通部有法可取締卻無作為，司機們都很氣憤。

全民計程車協會秘書長沈新發表示，計程車生計受這些租賃車、白牌車影響非常大，每個月生意大概掉了40%，以往可以賺3萬至4萬，現在有些人甚至連2萬元都賺不到。

然而交通部對於這些違法經營計程車業務的車輛，1年只取締3件，去年10月2日要求各地監理機關積極取締，但至今230天取締成績掛蛋，然後整天說人力不足，難道人手不夠事情就不用做了嗎？

全民計程車司機聯誼會總會秘書長簡海水表示，政府有限制計程車牌數量，但對於這些租賃車、白牌車完全沒限制，合法的計程車要面對這些非法業者削價競爭，排班的時候都眼睜睜看著客人被白牌車載走，政府若再不管理，司機不僅沒錢換新車，連生活都有問題。

台北市汽車駕駛員職業工會理事長鄭力嘉表示，當年開放代僱駕駛制度，主要是因應許多國外客人到台灣，對於台灣的道路不熟悉，需要找駕駛幫忙開車，當時立意良好，計程車業也願意接受，但現在UBER卻是利用這方法，經營計程車業務，搶奪計程車市場。

今日抗議最主要訴求就是要求交通部依法大量取締，畢竟有在取締，這些違法業者就會害怕；第二就是要求交通部取消代僱駕駛人，讓租賃車輛無法外駛個別攬客。

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