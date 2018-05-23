竹北人忍無可忍 下通牒擬28日封閉垃圾掩埋場

新豐、竹北區域垃圾掩埋場垃圾堆積如山，累積暫置約1萬3000噸。（記者廖雪茹攝）

2018-05-23 16:20

〔記者廖雪茹／新竹報導〕忍無可忍！不滿新豐、竹北區域垃圾掩埋場垃圾堆積如山，累計暫置約1萬3000噸，加上管理不當屢遭偷倒，民進黨新竹縣長參選人鄭朝方偕同當地里民群聚抗議；竹北市長何淦銘與多名議員、代表和里長們當場下最後通牒，要求縣府在28日前提出具體解決對策，否則將掩埋場封路，不准任何車輛進場。

縣府環保局秘書郭維珍現場表示，縣長邱鏡淳很努力在處理垃圾問題，除竹市府提供每日焚化量150噸，苗栗竹南每日60噸，並持續尋求垃圾跨區處理。局長黃士漢也說，縣府已研擬短中長期計畫，朝興建自有廢棄物處理設施方向而努力，其中新豐、竹北掩埋場活動再利用評選規劃中，並準備辦埋堆置垃圾打包減容計畫。將積極與竹北地方溝通協調。

「縣府無能，人民無奈！」竹北市長何淦銘今天上午10點邀集議員、代表會和里長們現勘垃圾掩埋場，鄭朝方先與民進黨縣議員參選人王誠緯、張珈源、市代參選人蔡蕥鍹等人，偕同尚義里等居民現場大聲抗議。

鄭朝方表示，竹縣垃圾問題非常嚴峻，造成水源區和各鄉鎮市污染，縣府責無旁貸，縣長應該要拿出決心和魄力，即刻處理；他認為，唯有透過區域平台的治理，在焚化爐歲修時期彈性調度，未來當選縣長，他也必定偕同竹桃苗等毗鄰縣市首長共同研商，妥善處理。

尚義里長曾福、上義社區理事長童哲燦痛批，縣府多次跳票，之前曾允諾會去化囤積的垃圾，結果卻越堆越多，還因管理不當，屢遭偷倒廢棄物，欺騙老百姓！

「我們不是垃圾人！」掩埋場周邊居民出示黏滿蒼蠅的捕蠅紙，抱怨1天10張黏滿還不夠，環境衛生極度惡劣！

竹北市長何淦銘說，2年前他就四處奔波，向中央爭取補助，並拜會鄰近縣市首長、議長，請求協助跨區處理垃圾；但他只能站在協助立場，需要縣長出面對談。

竹北市民代表幾乎全員到齊，主席林啟賢表示，既然縣府迄今仍無法解決垃圾問題，地方全力支持封閉掩埋場通道。縣議員鄭美琴也說，若鄉親欲到縣府抗議，她願意帶頭。

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