長髮美女酒駕急停路中央 嬌嗲問警：「要幹嘛？」

2018-05-23 14:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市30歲的田姓女子，長相清秀並有著一頭飄逸長髮，她因心情差喝酒解憂，返家途中見警察路檢，她緊急煞車停在路中央觀望，但仍被警方攔查與酒測，數值0.39毫克，觸犯公共危險罪嫌，警方告訴她，翌日要將她移送台中地檢署，如果有上班上班，要記得先請假，她卻不斷撥弄頭髮，嬌嗲問警察「要幹嘛？」，全案依公共危險罪嫌法辦。

中市警局局第三分局正義派出所員警，本月17日深夜於東區精武路上執行路檢攔查，見30歲長相清秀，有著飄逸長髮的田女，騎機車見到警察，趕緊煞車停在路中央觀望，警方隨即上前攔查，見田女臉頰泛紅，酒測數據為0.39毫克，超過公共危險罪的法辦標準。

田女說，她心情不好，找朋友喝啤酒解悶，喝完後休息一段時間，自認酒精濃度已經降低，騎著機車返家，警方告訴她，必須逮捕她並留置正義所偵訊，等到翌日上午再移送地檢署，如果田女是學生或上班族，記得要先請假，不料，不斷撥弄頭髮的田女，卻嬌嗲的問警察：「要幹嘛？」。

警方解釋說，以一般移送的程序，翌日上午移送台中地檢署，由檢察官複訊後，裁定交保或釋放，檢方通常會在翌日中午裁定，警方才會建議田女要先請假，警察沒有其他意思，全案依公共危險罪嫌法辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆