花蓮里山倡議 大吻鰕虎沿溪流上溯水梯田

花蓮縣富里鄉豐南村當地阿美族人，早期以族語?虎「哈拉（Hara）」為由，將豐南村取名「吉哈拉艾」。（花蓮林管處提供）

2018-05-23 14:12

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮縣生活地景特色豐富，「濕地保育」計畫行之有年，總示範推廣營造面積已逾50公頃，位在花東交界的富里鄉豐南村，遍布水梯田，因農友長期採友善環境方式種植水稻，還吸引台灣特有種「大吻鰕虎」沿溪流上溯，當地特有「哈拉米」更以阿美族語鰕虎為名，展現人與土地間的共存關係。

豐南村位在花蓮富里鄉最南端，東隔海岸山脈與台東縣成功鎮銜接，區域內分布自然山林、溪流、次生林、水稻梯田、水圳、池塘等多元地景，其中近20公頃的水梯田平均分布在丘陵坡地，順應海岸山脈地勢排列而下，相當遼闊壯觀。

當地居民主要為阿美族人，因採用友善環境方式種植水稻，清澈的溪流間隨處可見鰕虎悠游，常見鰕虎家族中的「台東間爬岩鰍」和「日本禿頭鯊」，族人早期更以族語鰕虎「哈拉（Hara）」為由，將豐南村取名「吉哈拉艾」。

林務局花蓮林區管理處表示，當地農友長期努力與山林自然共存，更秉持人與土地間豐厚的情感，透過來自花東縱谷最上游清澈的泉水灌溉，孕育出最純淨的稻米「哈拉米」，並發展獨有稻米品牌，還取得綠色保育標章認證。

花蓮以鄰近中央山脈生態廊道周圍部落的「里山」，透過支流匯集的「里川」，灌溉花東縱谷平原成為豐饒的「里地」，並將溪水貫穿海岸山脈流向東海岸的太平洋，順勢發展為「里海」，打造成花蓮里山倡議的重要架構。

大吻鰕虎俗名「狗甘仔、甘仔魚」，屬台灣特有種，分布在花東與宜蘭南部的溪流中、下游，是溯河迴游魚類，仔魚孵化後，會漂流至河口或沿岸，成長到2公分後在迴溯到溪流中。