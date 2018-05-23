醫病》別懷疑！治療異位性皮膚炎 漂白水泡澡有效

陳盈君指病人頸部以下完全浸泡在濃度0.005%（50PPm）的漂白水10分鐘，60%患者搔癢症狀可獲改善。 （記者方志賢攝）

2018-05-23 14:16

〔記者方志賢／高雄報導〕別懷疑，異位性皮膚炎漂白水泡澡有效喔！

高雄一名17歲少女從小被診斷出異位性皮膚炎，發作起來四肢皮膚奇癢無比，抓到破皮，傷口流水流湯，口服抗組織胺、外用類固醇藥膏，甚至口服免疫調節劑，效果都不好，到高醫接受漂白水泡澡，搔癢症狀獲改善，用藥也減量，高醫皮膚科去年起先後為30名患者治療，約60%患者症狀獲改善。

高醫皮膚科主治醫師陳盈君表示，2009年，美國芝加哥西北大學兒童皮膚科就發表以漂白水泡澡治療異位性皮膚炎兒童的研究，近幾年各地醫學專家也提出相關論文，美國、歐洲及台灣皮膚科醫學會均列入治療指引內。

陳盈君說，去年起高醫收治30名嚴重異位性皮膚炎、對傳統治療反應不佳的患者住院一天，以漂白水泡澡，超過60%近20名患者搔癢症狀獲改善，且沒有想像中的灼熱、刺激等不適感。

高醫皮膚科團隊也發現，患者以漂白水泡澡後，皮膚酸鹼值（PH）由鹼性變回弱酸性，皮膚水分流失下降，並加速傷口癒合結痂，皮膚變得光滑，進一步並證實，漂白水泡澡改善表皮屏障（保水）基因，讓皮膚功能恢復正常。

高醫皮膚科主任藍政哲也說，異位性皮膚炎的患者，皮膚的保水功能不佳，水分流失快，漂白水泡澡後，皮膚功能恢復快，且皮膚癢感變少，至於癢感為何降低，其機轉仍待研究。

陳盈君說，漂白水泡澡治療異位性皮膚，需經皮膚專科醫師正確診斷及教導，她不建議在家操作，除了濃度要精準計算外，若非異位性皮膚炎，對漂白水泡澡效果不明，不但怕達不到效果，更擔心有反效果。

漂白水泡澡治療異位性皮膚，需使用含次氯酸鈉5%的漂白劑用溫水稀釋1000倍，也就是1cc漂白水加入1公升清水，病人頸部以下完全浸泡在濃度0.005%（50PPm）的漂白水10分鐘，每週浸泡2次，半個月後搔癢症狀即可獲改善。