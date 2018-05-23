走過100年 花壇鄉農會舉辦老照片大募集

2018-05-23 14:13

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣花壇鄉農會慶祝100週年，舉行「過去~未來，拾光攝影展」老照片大募集，農會總幹事顧碧琪表示，即日起至6月15日，歡迎民眾踴躍提供各種關於花壇鄉的老照片，農會將選出最具代表性的13張照片於7月在茉莉花壇夢想館展出，並贈予精美禮品，透過老照片回顧、新影像紀實，讓鄉親了解花壇鄉的過去、現在與未來。

顧碧琪說，活動參加辦法有兩種，第一種是將老照片「親自」送到花壇鄉農會會務部並填妥相關報名表格，由農會人員親收件即完成報名（以照片親送農會交付的照片將以郵寄方式退回）。第二種辦法則是，以E-MAIL圖檔提供者，請民眾將照片圖檔（jpg格式，每張檔案需大於2mb）以E-MAIL方式寄到 2018huatan@gmail.com，並於信件內標註相關聯絡資訊（姓名、聯絡電話、聯絡地址、每張照片的簡略說明），即完成報名。

她表示，農會將選出最具代表性的13張照片，將照片翻攝並展出於「過去~未來，拾光攝影展」，獲選的提供者，將獲得農會所準備的精美好禮。

顧碧琪表示，走過一個世紀，為了讓更多民眾參與這屬於花壇鄉的百年盛世，以及讓來訪花壇鄉的遊客了解更多在地的文化特色，特別向民眾募集各種關於花壇鄉的老照片，讓回憶中的珍貴畫面能與更多人分享，花壇鄉農會將從過去、現在、未來3個階段推動100週年慶典系列活動，並在今年7月於茉莉花壇夢想館舉辦「過去~未來，拾光攝影展」，透過老照片回顧、新影像紀實，讓鄉親們了解花壇鄉的過去、現在與未來。