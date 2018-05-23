苗市路燈認養 照亮安全、邁向減碳

2018-05-23 13:57

〔記者彭健禮／苗栗報導〕溫馨5月，苗栗市公所推出「愛心路燈認養」活動，希望藉由認養路燈，獻給大眾一條安全、平安回家的路；市公所表示，募集經費專款專用，除電費支付，也進行LED等登具汰換，期許民眾踴躍支持，共同為節能減碳目標努力。公所今天頒發感謝狀，給予支持企業團體及個人，也為年度認養活動啟動點燈。

市長邱炳坤表示，苗栗市現有路燈8000多盞，每年路燈電費支出約500萬元，去年度認養數為5390盏，認養比率約68％；他感謝各界的支持，強調，點亮路燈除維護公共安全，也有活化街景、亮化城市的目的，讓夜歸市民能平安回家，照亮自己也照亮別人。

市公所公園路燈管理所長邱義鴻表示，包括長春石化、泳紳企業、大苗栗建設、慶云事業、王府大飯店等在地企業總是愛心滿滿，給予大力支持；個人部分，中苗里長邱信雄連續10年認養120盞、功維敘街頭藝人高良奇，雖為台中市人，但他3年多年來，也不間斷每月認養6盞路燈，企業及民眾的愛心，點亮了內心深處的那盞光明，更點亮了苗栗市。

邱義鴻說，凡認養路燈者，公所會繕寫愛心造型貼紙黏貼於路燈桿上、認養200盞以上另製作大型點燈牌以示感謝；有意認養路燈者，可逕向只要向里鄰長或公所公園路燈管理所辦理登記即可。每盞一年500元，認養專線：037-331915。

邱炳坤說，市公所將這筆經費專款專用，除繳納電費和維護路燈，也已陸續完成4000多盞路燈裝設節能 LED及陶瓷附金屬燈具，期望今年認養數能再突破，讓苗市路燈都能全面汰換成節能燈具，共同為節能減碳的目標來努力。