網紅經濟正夯 北市中小企業知識學苑開課

產發局長林崇傑與講師們合照。（記者楊心慧攝）

2018-05-23 13:58

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市產業發展局自2004年開辦台北市中小企業知識學苑系列課程，今年辦的課程主要為「數位轉型」為主，除了有電子商務行銷、數位科技AR、VR應用，甚至加入了目前最夯的網紅經濟，創業者及中小型企業管理者可透過課程了解現今的趨勢；「TOMOTO番茄大咖」共同創辦人楊登淵指出，網紅可創造的商機高達百億，絕對是未來趨勢之一。

隨著科技環境給傳統的中小型企業帶來衝擊，面臨不得不轉型的命運，但創業者及中小型企業管理者可透過產發局開辦的課程，重新思考找出適合公司的商業模式，今年課程邀請CakeResume創辦人劉君羿、米菲多媒體公司經理蔡雅雯、TOMOTO番茄大咖共同創辦人楊登淵等人分享創業過程及經驗。

楊登淵指出，公司設立1年多，主要是做網美的工作媒合平台，當初是發現有很多宣傳、廣告都需要網美，也發現網美們若不透過經紀公司，很難自己找到工作，不如就做網美的平台，讓網紅可以自己找廠商合作，也讓廠商能找適合推銷自家產品的網紅，給雙方一個透明又安全的平台。

楊登淵透露，目前平台上有1500多位網美，也有500多家廠商會在網站上找尋網美合作。面對公司的未來發展，楊登淵表示，在兩個月內會先進軍美國，接著是中國與東南亞，將逐漸往國際發展。

北市產發局長林崇傑說，課程內將談到從創業，到既有企業的轉型所需要的各種數位經濟、數位產業的運作模式，協助中小企業創造順應趨勢的商業模式。

產發局表示，台北市中小企業知識學苑系列課程完全免費，每年都有超過2000位創業者及中小企業管理者參加報名，歡迎至「創業台北」網站報名。