恐同！生命教育講座喊卡 瑞祥高中學生掛彩虹旗抗議

瑞祥高中部分學生昨天在校園掛彩虹旗，抗議校方臨時取消同志團體講座。（師生提供）

2018-05-23 14:01

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市瑞祥高中邀請同志演講遭家長、議員關切，校方暫停講座，為此部分師生昨天於校園掛彩虹旗表達不滿；校方解釋，講座暫停是因須經課發會審查，但師生質疑過去舉辦的講座從未經此程序，此次顯然是因為講題與同志有關而被打壓，校方將於下午正式對外說明。

瑞祥高中高一生命教育課程原定15日邀請同志諮詢熱線南辦的4位志工分享生命故事，疑因家長和民代關切，校方臨時取消講座，引發師生不滿，昨天在校區大樓及高一教室外掛出彩虹旗抗議。

事實上，瑞祥高中停辦同志講師的講座並非第一次，2016年底也曾傳出議員施壓停辦情形；謝姓教師也於臉書tag「前鎮區陳姓女議員妳還虧欠我們高三學生一場性平演講喔」、「外校洪姓家長請勿再侵門踏戶干涉瑞祥校務及課程」，要求議員不要干涉性平演講，對此，陳姓議員並未回應。

據了解，該名議員曾力挺家長團體進入教育局性平委員會審教材，也因反同婚立法，服務處被抗議電話打爆，這次又捲入此爭議事件。

高雄市家長聯盟召集人洪志和表示，教材未送審，有學生請假不想去，教師不尊重部分家長及學生權益，力挺學校依法行政。

洪志和說，家長並非反同團體，而是反對教師以學運方式進入校園，造成部分學生心理恐慌，說罷凌並不為過。