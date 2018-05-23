兒藝節登場 5/26開始售票

一年一度的台北兒童藝術節又來了！今年舉辦第19屆的兒藝節將於5月26日中午12時於兩廳院售票系統啟售，今年主題為「真實及虛幻之間」。（記者鍾泓良攝）

2018-05-23 13:35

〔記者鍾泓良／台北報導〕一年一度的台北兒童藝術節又來了！今年舉辦第19屆的兒藝節將於5月26日中午12時於兩廳院售票系統啟售，今年主題為「真實及虛幻之間」，邀請義大利、法國、德國等國內外表演團體，預計舉辦300餘場展演活動。今年兒藝節由台北表演藝術中心首次統籌規劃，以表演藝術為主，結合機械、多媒體等當代科技，激活孩子們對於美感的創造與感知。

今年國外表演團體包括義大利、法國、德國等七國藝術家，預計推出11檔售票演出，包括由兒藝節與義大利拉斐爾藝術合作社共同製作的「拇指小英雄」，2010年開演，歷年創下30分鐘內售罄30場次的熱門表演，今年兒藝節將會提供26場次。另外，也有來自越南的「城鄉河粉」，以竹簍、竹竿及越南鄉村音樂，讓民眾欣賞愈難傳統情調。

另外，今年表演也聚焦於機械、多媒體，包括透過自動化機械牽引特製的木偶歌劇「格列佛的夢」、結合數位與實體素材的「銀幕之人」等，今年也推出「迷你小戲系列」，包括浮空投影劇場「秘密心」、物件劇場「恐怖露營車」等。

而為了搭配環保議題，「偶偶偶劇團」推出物品劇場「紙箱的異想世界」，邀請親子製作可穿戴的紙箱面具，以劇場角色參加表演；「鏗鏗鏘鏘工作室」則展出「能源詩集」，將廢棄物改造為互動裝置，讓家長、小孩參與小遊戲。

此外，兒藝節帶來3場免費大型戶外演出，包括由「瘋戲樂工作室」打造的「瘋戲樂Carabet」、「遊唱寶貝」帶來的「遊唱動物園」以及「福爾摩沙馬戲團FOCA」推出的「土地的歌」。