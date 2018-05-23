桃園農博參觀人次挨批灌水過頭

今年農博總參觀人數竟然抵不過，去年試營運期間五一勞動節參觀人數。（記者謝武雄攝）

2018-05-23 13:47

［記者謝武雄／桃園報導］桃園農業博覽會於13日結束，40天下來參觀人次為339萬餘人次，與前年試營運23天、1298萬人次相差甚遠；對此市議員林政賢就批評今年農博花了8.5億元，又大量動員民代、里長、社團，卻比去年還慘，莫非是去年灌水灌過頭；市長鄭文燦說，數字差異主要來自計算方法不同，去年由各個進出口按次統計，今年則採用人流的IOT科技。

林政賢說，去年農博試營運前後只有23天，創下1298萬參觀人次，單單51勞動節1天就超過500萬人，反觀今年的農博從4月4日到5月13日，前後長達40天的會期只有339萬餘人，還不如去年勞動節一天的參觀人數。

林政賢，去年平均每天參觀人次為56萬4347人，今年為8萬4750人，去年每天參觀人次是今年的6.7倍，若以每人次消費100元計算，去年23天創造近13億元業績，今年40天只有3.39億元，兩相比較，今年的農博成效只能用悽慘來形容，要不然就是去年灌水灌過頭。

新聞處長張惇涵表示，去年人數計算方式是由各個進出口按次統計，今年則使用科技機制計算，以12處人流監測系統及中華電信手機使用推估，這次採用人流IOT科技，未來也會運用在其他活動上。