華信航空「花博機艙」亮麗登場 5/23首航香港

華信航空與台灣石虎保育協會簽署「共同保育石虎合作備忘錄」，未來花博紀念品販售所得的5%將作為保育石虎的經費。（記者歐素美攝）

2018-05-23 13:34

〔記者歐素美／台中報導〕華航集團華信航空為響應2018台中世界花卉博覽會，特別與台中市政府再度合作，「花現台中彩繪機-花博機艙」今天上午在台中機場舉辦發表會、熱鬧登場！華信航空總經理曹志芬並與台灣石虎保育協會理事長陳美汀簽署「共同保育石虎合作備忘錄」，未來花博紀念品販售所得的5%，將提供台灣石虎保育協會作為保育經費，「花現台中彩繪機-花博機艙」隨後並首航香港，向國際宣告花博即將於今年11月3日盛大登場。

台中市長林佳龍表示，為迎接台中花博的來臨及慶祝華信航空將於6月14日首航台中直飛東京成田機場，花博機艙及相關產品今天亮眼，令人驚艷。清泉崗機場這幾年已升格為台中國際機場，而且每年入出境人數也大量增加，去年達到239萬人次，承擔起協助桃園國際機場飽和的功能，花博機艙搭配台中-東京首航，也算對國際，尤其是日本宣傳今年11月3日的花博即將來臨。

特別是在交通部支持之下，台日觀光高峰論壇將第一次在台中主辦，有將近10縣市、包括3、4位知事會來到台中，花博機艙設計正式公布，加上台中東京首航，期待中進中出成為台灣未來觀光遊旅業發展再創高峰的一個重大突破，並帶動中部發展。

華信航空編號B-16859、158人座的波音737-800飛機，繼2015年12月在機身彩繪「花現台中」，提前為台中花博暖身，今天再加碼推出「花博機艙」，從頭墊紙、枕頭套、紙杯、撲克牌、盤墊紙、空服員圍裙、石虎胸針等侍應品及登機證、頸枕、行李束帶、行李吊牌、色鉛筆等紀念品共13項設計，結合花博吉祥物石虎作一系列花博意象的活潑設計，由虎爸化身機長、虎媽化身女空服員、來虎化身男空服員，非常可愛吸睛。

花博機艙發表會上，花博吉祥物「來虎」特別穿上空少制服，與空服員一起走秀，展示花博機艙各項侍應品及紀念品。

華航集團董事長何煖軒表示，台中世界花博是國家的重大盛事，華航集團全力支持，希望能搭載更多的國際觀光旅客前來台中觀賞花博、行銷台灣。華信航空「花現台中」彩繪機自2015年推出後，已飛行過香港、胡志明、名古屋、武漢、鄭州、寧波等各大城市，搭載32多萬名旅客，這是一項成功的城市外交。這次華信航空與台中市政府再度合作推出「花博機艙」，機艙內一系列花博可愛特色的伺應品設計，讓旅客一登機就可提前感受到台中世界花博的繽紛熱鬧氣氛，相信會吸引更多國內外旅客搭乘。」

在市長林佳龍與華航集團董事長何煖軒見證下，華信航空總經理曹志芬並與台灣石虎保育協會理事長陳美汀簽署「共同保育石虎合作備忘錄」，未來雙方將為推動石虎保育理念，加強交流與合作，未來花博紀念品販售所得的5%並將捐贈台灣石虎保育協會作為保育石虎的經費。

華信航空在台中國際機場並設計了「花博機艙」意象專區，陳列展示花博機艙的相關侍應品，讓搭機民眾可以體驗感受「花博機艙」的意境，5月26日至6月25日並推出「花現台中彩繪機-花博機艙」影片網路宣傳活動，民眾只要上傳活動合成圖框照片或分享「花博機艙」宣傳影片，就有機會獲得華信航空國際線免費機票。