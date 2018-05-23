設計不良車禍多 耗資24億三鶯大橋分階段改建

2018-05-23 13:29

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市三峽區及鶯歌區近年蓬勃發展，人口快速成長，往來三鶯地區的要道三鶯大橋，因橋樑老舊、設計不良，汽機車爭道，近3年多來已發生69件車禍，新北市政府與內政部營建署耗資24億元改建，工程第一階段今年1月開工，將建置2座行人及自行車道專用道，預計109年完工，還給居民安全回家的路。

新北市政府今天舉行道路交通安全督導會報，由新建工程處報告三鶯大橋改建交通安全檢視。

新建工程處處長詹榮鋒指出，三鶯大橋最早的橋體有50年歷史，後來拓建的橋樑也有30年之久，目前為雙向各7公尺寬車道，平均1個車道寬3.5公尺，但一般道路單向車道有4至4.5公尺寬，橋樑寬度不足，汽機車未分流，加上沒有人行及自行車空間，經常人車爭道，非常危險。

此外，三鶯大橋因橋體老舊，多處劣化毀損，基礎裸露，鶯歌端彎道半徑小，安全性不足，汽機車常在彎道處擦撞，事故頻傳，另三峽端動線不平順、無人行道，有安全疑慮。

詹榮鋒指出，改建工程分為四階段，第一階段在原橋兩側增設機車及人行專用道，改善目前汽機車混流情形，預計109年完工，第二及第三階段採「半半施工」方式進行，兩側機車專用道完工後，輪流封閉並拆除一半的舊橋，再建新橋，施工期間維持六線車道行駛，並提升橋樑防洪耐震能力，第四階段於鶯歌端兩側增設環河路匝道，紓解文化路交通。