紐約電影學院與台藝大簽備忘錄 將在台灣開課

新北市長朱立倫及美國在台協會商務組長張德莊（後左）見證下，美國紐約電影學院執行副總Joy Zhu（前左）與台灣藝術大學副校長薛文珍（前右）簽署合作備忘錄。（記者陳心瑜攝）

2018-05-23 13:34

〔記者陳心瑜／新北報導〕新北市政府打造林口國際媒體園區，今天舉辦「新北影視產業交流會」，邀國內外知名影視內容業者、本土新創業者LIVEhouse.in以及有線電視業者，凝聚林口國際媒體園區招商共識並促進意見交流。全球最大的私立電影學院、美國紐約電影學院更與台灣藝術大學會中更簽署合作備忘錄，將在新北開設電影產業課程，打造新北成為國際影視人才搖籃與產業發展重鎮。

經發局表示，新北影視城分成三階段開發，打造影視上、中、下游群聚與完整產業鏈。第一期「影視旗艦區」已有民視等旗艦型業者進駐；第二期「國際媒體區」將以國際交流、商業營運及影視觀光為主軸，已完成整體規劃並進行招商文件公告上網程序；第三期「影視支援區」將聚焦內容製作及人才培育，投入室內大型製播設施與培訓課程。

新北市長朱立倫表示，新北市這幾年努力打造影視產業的基礎，除了跟文化部合作，共同在新莊副都心出資興建國家電影中心，也邀到民視與TVBS進駐林口。

經發局表示，為鼓勵業界投資林口，也正研擬租稅相關優惠，盼吸引更多企業進駐開發。