睽違3年重見花開 武德殿鳳凰木浴火重生

2018-05-23 13:23

〔記者黃佳琳／高雄報導〕2015年強烈颱風蘇迪勒肆虐摧殘下，市定古蹟武德殿鳳凰老樹不敵強颱摧殘主幹斷裂險失生命，在文化局及樹醫生3年細心療養守護下，今夏開出第一朵燦爛豔紅的花瓣，鳳凰樹堅韌的生命力令人看到重生新希望。

武德殿興建於1924年，正立面牆身是由六隻牆柱分割成的五開間規模立面形式，由清水磚砌的承重磚牆所構成，內部則為大敞間，氣勢十分宏偉，早年殿外除有大榕樹外，還有株鳳凰木最為耀眼奪目，可說是殿外另一方景緻。

每年5、6月花季鳳凰花盛開之時，武德殿會舉辦「鳳凰花見武德殿」的露天賞花大會，期望藉由「花見」日本民間習俗，讓日本文化融入台灣在地色彩，使遊客體驗台灣特有的日式文化風情，喚起民眾對武德殿的歷史與文化資產活化的關心。

高市文化局指出，這株鳳凰樹樹齡約90多歲，在2003、2004年文化局進行武德殿規劃設計與修復期間，曾邀請樹醫生楊甘陵至現場會診，盼望具武德殿歷史記憶的老樹，能年年綻放出美麗的花朵。

不過2015年時，鳳凰樹受災重創後，文化局依循醫囑悉心照料，歷經3年努力，今年夏天，鳳凰樹終於開出第一朵花，遠遠看去，茂密綠葉中透著一點嫣紅，彷彿在預告著來年更為艷紅的風姿。文化局表示，治療養護至今，鳳凰樹雖遠不如當年高聳，但枝椏已日漸茁壯並生出新芽來，許多民眾均引頸盼望二代鳳凰木的重生。