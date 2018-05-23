醫病》竹葉劃傷左眼劇痛 黴菌感染差點失明

2018-05-23 13:32

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名務農的陳姓男子，日前工作時不慎被竹葉劃傷左眼，劇痛難耐，休息幾天後左眼的疼痛不減反增，視力也逐漸模糊，到眼科檢查才發現是黴菌性角膜潰瘍，雖經數月治療順利控制感染，但險些失明的陳男目前還在等待角膜移植以期重獲光明。

台大醫院新竹分院眼科部醫師謝昀翰表示，黴菌性角膜潰瘍雖占角膜感染疾病的10%，但重要性仍不可輕忽。黴菌感染比細菌感染更為頑強，且變化性大，容易產生抗藥性，增加治療難度。

謝昀翰說，角膜屬於沒有血管的組織，角膜內層狀膠原蛋白的結構很適合黴菌菌絲生長，因此眼科醫師面對黴菌性角膜潰瘍時，會將控制感染視為首要治療要務。

謝昀翰指出，潮濕的環境特別容易滋長黴菌，最常見的就藏在植物與土壤中，臨床上常遇到病人被樹葉、樹枝等東西劃傷眼睛造成角膜破皮。一般而言，若沒有續發性感染，角膜破皮的疼痛會逐日遞減，大約在一週內逐漸恢復，但若是次發性的感染，眼睛發炎的情形會愈來愈嚴重，疼痛與異物感也不會緩解。

謝昀翰表示，相較其他病原菌，黴菌性角膜炎的程緩慢，讓不少民眾低估病情的嚴重性，拖延就診時間，連帶提高治療難度。

謝昀翰呼籲，若民眾的眼睛不慎被植物所傷，或平時從事農作的民眾，眼睛感到異常疼痛或紅腫，一定要盡快向眼科醫師求助，以免耽誤寶貴的黃金治療期，甚至造成失明的風險。