都市數位落差反而大 北市數位希望號8月擴大

2018-05-23 13:13

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市政府資訊局推出的「數位希望號」，以行動教學車到各社區、據點，教導銀髮長者、弱勢族群、原住民團體學習數位資源，盼縮短數位落差，今天上午舉辦成果發表會，邀請南港久如社區發展協會、One-Forty移工教育協會代表分享學習成果，統計已累計服務將近1500人次，預計今年8月起擴大開放與各界合作，觸及更多族群。

數位希望號是將載有平板、手機、VR、AR（虛擬、擴充實境）等設備的教學車，透過培訓出的志工，在台北市的各據點教導影片拍攝、後製等數位課程。

資訊局長李維斌表示，數位學習號最初只像開補習班一樣，開了一陣子發現永遠都是那幾個人來上課，因為當初以為台北市的資源多，不會有所謂的數位落差，結果發現，偏鄉因為都資源不多所以落差並不深，反而是台北市的數位落差嚴重，最後認識One-Forty協會才發現，他們只要提供教學諮詢就好，對方自然會知道誰需要這些資源。

久如社區發展協會理事長謝健志表示，他們的成立目的，是要維護四分溪流域的環境，透過數位希望號的教導影片製作、手機APP拍攝等技術，社區還學會自製QR Code導覽立牌，歡迎民眾來欣賞四分溪的美麗。One-Forty移工教育協會創辦人陳凱翔也認同，資訊局協助的簡報基礎工作坊，可提升移工的溝通表達能力。

資訊局表示，數位希望號目前已培訓資訊志工41位，服務總時數達177小時，已開了61堂課，服務將近1500人次，並串聯久如社區發展協會、One-Forty移工教育協會、至善基金會、台灣社區實踐協會等民間協力，替銀髮族、新移民、原住民及移工朋友開辦客製化數位課程， 8月起更會擴大合作，從老人共餐據點、廟宇到小吃店，都可以變成學習的教室。