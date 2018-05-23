年長者的專業保母 市府推家庭托顧服務

2018-05-23 13:11

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市府衛生局推出家庭托顧服務，日間家屬可將年長者送至家托中心，接受人力1比4的專業照顧，直到下班再接回家，讓民眾不再為了兼顧工作和照顧年長者蠟燭兩頭燒，也藉此落實在地老化與社區照護服務理念。

來自中國的新住民余雨順，2016年在自家成立家庭托顧中心，是竹市家托服務員兼負責人，她具備照服員多年經驗，在「安全」與「舒適」的前提下，曾照顧過一位愛漂亮、愛烹飪的失智症老婦。

余雨順說，她每天早上仍會為老婦梳妝打扮，並幫忙挑選美麗的衣服、搭配高跟鞋，中午兩人會在廚房做老婦記憶中的拿手菜，共同度過快樂的時光。

余雨順說，她還照顧另名蔡姓老翁，起初非常排斥踏進家庭托顧中心，會在室內空間敲打門窗，讓她屢遭鄰居投訴，但經過細心的陪伴與安撫，現在蔡翁不但將家托中心當作自己的家，外出散步時，還會主動幫忙她推嬰兒車，蔡翁的轉變，讓她成就滿滿，更確信成立家托中心是對的選擇。

衛生局代理局長楊清媚指出，家托服務是種以「家」為概念的社區服務模式，由民眾向衛生局提出申請，提供一個能同時容納4名年長者的居家空間，並於空間內設置防滑地板、扶手等設備，由1名受訓合格的照服員提供專業照顧。

楊清媚表示，有家庭托顧需求的民眾可向衛生局長照科申請，經照顧管理專員到宅訪視評估符合申請條件者，將按照長者失能程度與經濟狀況給予補助。