猴塞雷！台南消防局推動災害防救深耕計畫獲6連霸

2018-05-23 13:10

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南消防局在今（23）日市政會議報告業務成果，局長李明峯表示，為全面保護市民身家安全，消防局推動「災害防救深耕計畫」，是六都唯一「6連霸特優」的直轄市。

另外，因應科技時代「人手1機」的特性，消防局也積極推動「災防告警細胞廣播服務」（Cell Broadcast Service，CBS，利用行動通信系統技術，在短時間內大量傳送災防示警訊息到民眾的手機），目前已取得發送權限，並於4月進行全市CBS訊息發送測試，區域包含22區共127里，希望在第1時間迅速發出災害警報，降低居民損失。

李明峯表示，近年來受到極端氣候及環境變遷影響，該局針對轄內易淹水潛勢地區建立超前部署機制，並聯手37個區公所及成大防災研究中心力量，推動「災害防救深耕計畫」，於100年至105年連續6年榮獲「全國特優」肯定，更是六都唯一「6連霸特優」直轄市，成果得來不易。

李明峯並表示，消防局改良以往的搶救任務機制，積極推動南市救災指揮模式（CCIO），更通過國際SO9001認證，是全國唯一的佳績，另外並擴編特種搜救隊人力及搜救犬馴養，今年還結合台南市搜救、醫療、土木結構、營造等單位，一同簽署合作備忘錄，成為國內首支橫跨專業領域的搜救隊伍。